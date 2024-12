Sydney Sweeney rächt sich mit sexy Fotos an Hatern

Kritik nach Paparazzi-Bikinibildern

Ihre Fans werten die Fotoserie als „Rache“ an den Paparazzibildern, die am Wochenende in Florida entstanden waren und für viel Kritik an Sweeneys Körper (sogenanntes Bodyshaming, Anm.) sorgten. Dort nämlich tappte die Schauspielerin („Euphoria“) in die Kamerafalle und wurde in greller Sonne ungeschminkt und mit zerzausten Haaren im Bikini abgelichtet.