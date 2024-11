Sweeney schimpft über große Heuchelei in Hollywood

Sweeney wird in Hollywood „niedergemacht“

Doch Sweeneys kometenhafter Aufstieg in die A-Liste scheint viele Neiderinnen erzeugt zu haben. Sie deutet an, dass vor allem etablierte Kolleginnen besonders hart gegen die nachfolgende Generation schießen: „Sie sehen, wie eine jüngere Kollegin hart arbeitet, um sich ihre Träume zu erfüllen. Und ihre Reaktion ist, deren Arbeit zu diskreditieren und sie niederzumachen.“