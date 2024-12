Im Swingerclub: So läuft der Sex mit Fremden ab

Im ehemaligen Bordell „Mystic“ am Walserberg in Salzburg geht man seit Kurzem neue Wege: Das Haus hat sein Konzept auf Swinger umgestellt. Statt Prostituierten sind nun Amateure am Zug. Die „Krone“ hat sich angeschaut, wie ein Besuch in der freizügigen Szene abläuft.