Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Große Sanierungen

Umwege im Flachgau wegen Straßensperren

Salzburg
07.08.2025 07:00
Der Tunnel Göminger Grünbrücke auf der B156 bei Oberndorf wird für zwei Wochen gesperrt.
Der Tunnel Göminger Grünbrücke auf der B156 bei Oberndorf wird für zwei Wochen gesperrt.(Bild: Land Salzburg)

Im Salzburger Flachgau kommt es ab dem 18. August gleich auf zwei stark befahrenen Strecken zu Verkehrsbehinderungen. Sowohl in Göming als auch in Neumarkt werden Straßen gesperrt. Der Schwerverkehr muss daher längere Ausweichrouten in Kauf nehmen.

0 Kommentare

Die Sanierungen im Tunnel bei Oberndorf auf der B156 und der Umfahrung in Neumarkt auf der B1 sind laut den Behörden unausweichlich. Für Auto- und Lkw-Fahrer bedeuten diese beiden Baustellen aber Unannehmlichkeiten.

Denn der Göminger Tunnel ist vom 18. August zwei Wochen lang komplett gesperrt. Autofahrer und Lkw bis 7,5 Tonnen dürfen über das Stadtgebiet von Oberndorf ausweichen. „Bis dahin werden die Grabungsarbeiten mit Ampelregelung in der Stadt abgeschlossen sein“, berichtet Stadtchef Georg Djundja (SPÖ).

Die Sperren und Umleitungen im Flachgau ab dem 18. August.
Die Sperren und Umleitungen im Flachgau ab dem 18. August.(Bild: Krone KREATIV)

Durch die abgestimmte Terminkoordinierung konnte Oberndorf seinen eigenen Baustellen rechtzeitig abschließen. „Dadurch wird es auch nicht zu einem Verkehrschaos kommen“, ist er überzeugt, auch wenn die zwei Wochen durch die Mehrbelastung unangenehm werden, aber „die Arbeiten im Tunnel verständlich sind“. Nach 30 Jahren muss die Beleuchtung komplett erneuert werden.

Enge Straßen sorgen in Neumarkt für Probleme
Für die größeren Brummis heißt es, den Tunnel weit zu umfahren, denn durch das Stadtgebiet dürfen Lkw über 7,5 Tonnen nicht fahren. Daher wird der Schwerverkehr in dieser Zeit von Weitwörth über Nußdorf und Dorfbeuern nach Lamprechtshausen geschickt. Die gleiche Strecke ist aus der anderen Richtung zu befahren.

Lesen Sie auch:
Das schwerbeschädigte Auto
2,94 Promille
Alko-Crash mit Kind – Vater flüchtet aus Spital!
06.08.2025
Pendler verzweifeln
„Ampel verursacht Stau wie bei einer Baustelle“
15.07.2025

Ortschef ist sich sicher: „Das wird mühsam“
Eine ähnliche Situation gibt es in der Wallerseestadt Neumarkt. Dort ist die Straße durchs Zentrum aber noch enger als in Oberndorf. „Das wird sicher mühsam, aber ich verstehe, dass die Umfahrungsstraße saniert werden muss“, sagt Bürgermeister David Egger (SPÖ). Bei der dreiwöchigen Sperre wird die Fahrbahn der Bundesstraße B1 generalsaniert.

„Ich verstehe natürlich die Angst der Neumarkter, denn es wird sicher eine mühsame Zeit“, so Egger und fügt hinzu: „Wir werden wieder merken, welchen Mehrwert die Umfahrung für uns hat.“ Dass die Sperre in der Ferienzeit stattfindet, findet der Bürgermeister positiv, da in dieser Zeit klarerweise mit weniger Verkehr zu rechnen ist.

Porträt von Felix Roittner
Felix Roittner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Begleitet wurde der US-Staatschef von Secret-Service-Agenten und dem Architekten James McCrery.
Journalisten erstaunt
Was macht Trump da am Dach des Weißen Hauses?
Während das US-Ultimatum an Wladimir Putin langsam ausläuft, sieht es derzeit nicht nach einem ...
Weit abseits der Front
Tote bei russischem Angriff auf Ferienlager
Wladimir Putin will offenbar keinen Deal, sondern einen Sieg in der Ukraine.
„Von Sieg überzeugt“
Insider: Putin wird Trumps Ultimatum ignorieren
Der INF-Vertrag hatte seine Gültigkeit bereits mit dem Ausstieg der USA im Jahr 2019 verloren, ...
Nach Trumps U-Booten
Kreml tritt aus Atomwaffen-Vertrag aus
Eine blutige israelische Flagge bei einer pro-palästinensischen Kundgebung in Mexiko
„Kein gerechter Krieg“
Ex-Sicherheitschefs für Ende der Gaza-Offensive
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
125.917 mal gelesen
Krone Plus Logo
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Formel 1
„Unnötig!“ Auch Wurz und ORF-Mann schütteln Kopf
114.945 mal gelesen
Alexander Wurz (li.) und Ernst Hausleitner
Innenpolitik
„Europäer glauben immer noch, es sei möglich …“
109.246 mal gelesen
Angriffiges Interview: Sebastian Kurz
Innenpolitik
„Europäer glauben immer noch, es sei möglich …“
1439 mal kommentiert
Angriffiges Interview: Sebastian Kurz
Wirtschaft
Eingriff ist „unmöglich“: SPÖ erzürnt den Handel
1195 mal kommentiert
Die hohen Lebensmittelpreise sollen durch staatliche Eingriffe eingedämmt werden. Auf welche ...
Außenpolitik
Kreml tritt aus Atomwaffen-Vertrag aus
1159 mal kommentiert
Der INF-Vertrag hatte seine Gültigkeit bereits mit dem Ausstieg der USA im Jahr 2019 verloren, ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf