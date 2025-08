Dieser Salzburger ist „Radl-Schrauber“ der Promis

„Es ist mir ehrlich gesagt gar nicht leichtgefallen“, sagt Alexander Sauerkoch über den Start in sein zweites berufliches Leben. Vor rund einem Jahr machte er sich als Radmechaniker selbstständig, kündigte dafür nach 19 Jahren seine unbefristete Festanstellung bei einer Sozialversicherung – und lebt nun seinen beruflichen Traum. Mittlerweile dreht der 42-Jährige in seiner Werkstatt „Untersberg Bike“ in Wals für Promis wie Mark Mateschitz, Victoria Swarovski und Skistar Manuel Feller an den Schrauben.