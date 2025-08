Neue Volksschuldirektorin geht offen auf alle zu

Sie soll das Ruder in der krisengeprüften Volksschule Zell am See herumreißen und mit Schulstart wieder für positive Stimmung sorgen: Mit Elisabeth Wielandner aus Piesendorf konnte eine Kandidatin für die Schulleitung gefunden werden. „Ich will Schule bewegen“, sagt sie über ihre Motivation, in der Direktion Platz zu nehmen. Sie arbeitet bereits seit 14 Jahren als Lehrerin und stand zuletzt in der Mittelschule Kaprun in den Klassen.