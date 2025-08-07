Pkw-Lenker rammte Motorradfahrer aus Hallein

Kurz vor halb sieben am Abend wollte ein 47-jähriger Urlauber aus Mainz mit seinem Pkw rückwärts aus einer Parkbucht auf die Bundesstraße einfahren. Dabei übersah er laut Polizei den jungen Motorradfahrer, der mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Unterjettenberg unterwegs war. Trotz Vollbremsung konnte der Biker einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.