Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Beim Ausparken

Pkw-Lenker rammte Motorradfahrer aus Hallein

Salzburg
07.08.2025 09:35
Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt.
Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt.(Bild: Bayerisches Rotes Kreuz)

Ein schwerer Unfall in Berchtesgaden endete für einen 21-jährigen Motorradfahrer aus Hallein (Salzburg) im Krankenhaus. Ein rückwärts ausparkender Pkw hatte ihn übersehen und voll abgeräumt. Der Rettungshubschrauber musste ausrücken.

0 Kommentare

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochabend auf der B305 vor dem Wirtshaus am Wachterl ereignet. Ein 21-jähriger Motorradfahrer aus Hallein erlitt dabei schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Kurz vor halb sieben am Abend wollte ein 47-jähriger Urlauber aus Mainz mit seinem Pkw rückwärts aus einer Parkbucht auf die Bundesstraße einfahren. Dabei übersah er laut Polizei den jungen Motorradfahrer, der mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Unterjettenberg unterwegs war. Trotz Vollbremsung konnte der Biker einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

(Bild: Bayerisches Rotes Kreuz)
(Bild: Bayerisches Rotes Kreuz)

Durch die Kollision zog sich der 21-Jährige schwere Verletzungen zu. Nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort wurde er mit dem Hubschrauber „Christoph 14“ in das Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen. Der Autofahrer sowie seine mitreisende Familie blieben unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 20.000 Euro.

Lesen Sie auch:
In einem Video ist der Felssturz zu sehen. 
Im Nationalpark
Felssturz auf beliebtem Weg in Berchtesgaden
06.08.2025
Alko-Unfall mit Kind
„Jugendamt kann Kinder bei Gefährdung abholen“
06.08.2025
Lkw gegen Pkw
20-Jährige bei Crash in Zell am See eingeklemmt
07.08.2025

Die Bundesstraße musste für mehr als eine Stunde komplett gesperrt werden. Neben der Polizei und dem Roten Kreuz war auch die Feuerwehr Ramsau mit 20 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort. Sie unterstützte bei der technischen Hilfeleistung und reinigte die Fahrbahn.

Die Polizeiinspektion Berchtesgaden hat die weiteren Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs übernommen.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

US-Präsident Donald Trump begründet seine radikale Zollpolitik mit angeblichen Handelsdefiziten, ...
Zölle gegen EU aktiv
Trump: „Es werden Milliarden Dollar fließen“
Begleitet wurde der US-Staatschef von Secret-Service-Agenten und dem Architekten James McCrery.
Journalisten erstaunt
Was macht Trump da am Dach des Weißen Hauses?
Während das US-Ultimatum an Wladimir Putin langsam ausläuft, sieht es derzeit nicht nach einem ...
Weit abseits der Front
Tote bei russischem Angriff auf Ferienlager
Wladimir Putin will offenbar keinen Deal, sondern einen Sieg in der Ukraine.
„Von Sieg überzeugt“
Insider: Putin wird Trumps Ultimatum ignorieren
Der INF-Vertrag hatte seine Gültigkeit bereits mit dem Ausstieg der USA im Jahr 2019 verloren, ...
Nach Trumps U-Booten
Kreml tritt aus Atomwaffen-Vertrag aus
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
145.377 mal gelesen
Krone Plus Logo
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Formel 1
„Unnötig!“ Auch Wurz und ORF-Mann schütteln Kopf
114.947 mal gelesen
Alexander Wurz (li.) und Ernst Hausleitner
Innenpolitik
„Europäer glauben immer noch, es sei möglich …“
110.318 mal gelesen
Angriffiges Interview: Sebastian Kurz
Innenpolitik
„Europäer glauben immer noch, es sei möglich …“
1453 mal kommentiert
Angriffiges Interview: Sebastian Kurz
Wirtschaft
Eingriff ist „unmöglich“: SPÖ erzürnt den Handel
1195 mal kommentiert
Die hohen Lebensmittelpreise sollen durch staatliche Eingriffe eingedämmt werden. Auf welche ...
Außenpolitik
Kreml tritt aus Atomwaffen-Vertrag aus
1160 mal kommentiert
Der INF-Vertrag hatte seine Gültigkeit bereits mit dem Ausstieg der USA im Jahr 2019 verloren, ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf