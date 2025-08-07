Pkw-Lenker rammte Motorradfahrer aus Hallein

Ein schwerer Unfall in Berchtesgaden endete für einen 21-jährigen Motorradfahrer aus Hallein (Salzburg) im Krankenhaus. Ein rückwärts ausparkender Pkw hatte ihn übersehen und voll abgeräumt. Der Rettungshubschrauber musste ausrücken.
Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochabend auf der B305 vor dem Wirtshaus am Wachterl ereignet. Ein 21-jähriger Motorradfahrer aus Hallein erlitt dabei schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.
Kurz vor halb sieben am Abend wollte ein 47-jähriger Urlauber aus Mainz mit seinem Pkw rückwärts aus einer Parkbucht auf die Bundesstraße einfahren. Dabei übersah er laut Polizei den jungen Motorradfahrer, der mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Unterjettenberg unterwegs war. Trotz Vollbremsung konnte der Biker einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.
Durch die Kollision zog sich der 21-Jährige schwere Verletzungen zu. Nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort wurde er mit dem Hubschrauber „Christoph 14“ in das Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen. Der Autofahrer sowie seine mitreisende Familie blieben unverletzt.
An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 20.000 Euro.
Die Bundesstraße musste für mehr als eine Stunde komplett gesperrt werden. Neben der Polizei und dem Roten Kreuz war auch die Feuerwehr Ramsau mit 20 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort. Sie unterstützte bei der technischen Hilfeleistung und reinigte die Fahrbahn.
Die Polizeiinspektion Berchtesgaden hat die weiteren Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs übernommen.
