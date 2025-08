Ducks-Ikone zieht einen Schlussstrich!

Über die Ducks kämpfte sich Kanyinda in den vergangenen Jahren auch immer wieder in Europas Football-Eliteliga „European League of Football“, wo er für die Raiders Tirol auflief. „Am meisten fehlen werden mir meine Teamkollegen und der Spaß den wir in der Kabine. Dieser Sport erzeugt eine spezielle zwischenmenschliche Verbindung, die sich nur schwer beschreiben lässt“, schwärmt er von seinen Erlebnissen.