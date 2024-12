Fünf Familienmitglieder tot in den USA entdeckt

Die Polizei hofft nun, dass die Spuren am Tatort Aufschluss darüber geben, was sich in dem Haus abgespielt hatte. Bislang hat der einzige Überlebende keine Angaben darüber gemacht, was passiert war. „Ich weiß, dass er eine ziemlich schwere Verletzung erlitten hat“, sagte die Polizeisprecherin.. „Und ich weiß, dass er sich in einem Zustand befindet, in dem wir nicht wirklich mit ihm kommunizieren konnten.“