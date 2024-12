Terminkollision! Sportfans haben die Qual der Wahl

Drei Weltcups finden Anfang Jänner an einem Tag statt. Für das Big-Air-Spektakel in Klagenfurt sind 10.000 Karten weg – die Quali findet aber ohne Fans statt! In Villach läuft die Beschneiung der Schanze. Und in Kranjska Gora hofft man aufs Shiffrin-Comeback.