Kunterbunte Geschichten in der kleinen Welt

Für unsere Profi-Lesefüchse hat Leseonkel Christian ein Buch über Zusammenhalt und Vielfältigkeit ausgesucht. In „Wir sind (die) Weltklasse“ kommt Adam in eine neue Schule. Zum Glück findet er in der kunterbunten Klasse gleich Anschluss, denn: Jeder ist von einem anderen Teil unserer Erde.