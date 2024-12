Fahrrad schützte Opfer vor brutaler Messerattacke

Dreimal soll der 25-Jährige versucht haben, mit dem Messer von oben nach unten in Richtung des Kopfes und des Oberkörpers seines Opfers einzustechen. Der 29-Jährige konnte sich schützen, indem er ein Fahrrad vor seinen Körper hielt – so blieb es bei einer Schnittwunde am Zeigefinger.