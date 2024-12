98 cm kleine Frau freut sich auf großen Auftritt

In ihrem Pass steht bei Körpergröße 98 Zentimeter. „Vielleicht bin ich auch schon geschrumpft. Ist ja nicht so genau“, lacht Andrea Mühlbacher im Gespräch mit der „Krone“. Für ihren Frohsinn und Humor schätzen sie die Menschen in ihrer Umgebung. Doch genauso wichtig für das Leben der Lungauerin ist ihr Wille zum Anpacken.