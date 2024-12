Eva Pinkelnig bei Schmid-Sieg in China Fünfte

„Es sind herausfordernde Bedingungen gewesen, aber ich habe eine sehr, sehr gute Leistung abrufen können. Natürlich gibt es noch immer was zu tun, aber wir sind auf dem Weg, die Saison ist noch lang“, sagte Pinkelnig. Die in Lillehammer drittplatzierte Salzburgerin Lisa Eder landete an der elften Stelle. Die restlichen Österreicherinnen kamen nicht in die Top 18. Am Sonntag geht in China ein weiterer Normalschanzenbewerb in Szene.