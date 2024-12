„Mufasa“-Regisseur: „Rafiki ist mein Liebling“

Diese Emotionen will er natürlich auch bei den Kinogehern von heute auslösen. Dabei ist auch die Musik besonders wichtig, und die kommt von niemand geringerem als Lin-Manuel Miranda, dem Hit-Lieferanten von „Hamilton“, „Vaiana“ oder „In The Heights“: „Der ,König der Löwen’-Soundtrack von 1994 ist unsterblich. Elton John und Tim Rice haben damals jeden Ton perfekt getroffen. Und in dieser Welt durfte ich mich jetzt spielen. Das hat sehr viel Spaß gemacht“, so der Erfolgskomponist.