„My Old Ass“: Was würden Sie jüngerem Ich raten?

Was fürs Herz gefällig? Dann schauen Sie sich den neuen Film „My Old Ass“ auf Amazon Prime an, der gerade in diesen kalten Novembertagen die Seele wärmt und trotzdem nicht so flach ist, wie so manch andere Streaming-Komödie. Regisseurin und Drehbuchautorin Megan Park erzählt die Geschichte einer Jugendlichen an der Schwelle zum Erwachsenwerden.