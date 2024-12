„Kraven The Hunter“: Mystisches Marvel-Abenteuer

Dass Sony diese Bestie von einem Mann just zu Weihnachten von der langen Marvel-Leine lässt, um Kraven als ultrabrutalen Schurken in einem nur auf ihn zugeschnittenen Film zu etablieren, ist wenig besinnlich! Wohl nur Comic-Fans wird diese kalte, im frostigen Island produzierte Schlachtplatte mit einem seelenlosen Söldner in eigener Sache munden, die auf einen starken Cast setzt, etwa auch mit Fred Hechinger („Gladiator 2“) als Kravens Halbbruder.