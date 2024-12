Pink mit Gelben und Roten Karten im Landtag

Aktuellen Umfragen zufolge sieht es nicht allzu rosig aus für Pink, dass die liberale Partei bei der Wahl am 19. Jänner den Einzug in den Landtag schafft. Grund genug also für die Neos, um jede einzelne Stimme wahlzukämpfen. Der Auftakt erfolgte am Donnerstag in der Eisenstädter Fußgängerzone – nicht unschlau in der Adventszeit, wenn die Menschenmassen zum Christkindlmarkt drängen und Aufmerksamkeit garantiert ist.