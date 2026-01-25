Vorteilswelt
In Lkw gekracht

Sekundenschlaf am Steuer – Ehemann stirbt im Wrack

Steiermark
25.01.2026 23:17
In der Südoststeiermark ist ein 62-Jähriger am Sonntag bei einem Verkehrsunfall ums Leben ...
In der Südoststeiermark ist ein 62-Jähriger am Sonntag bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.(Bild: BFV Liezen)
Porträt von Katharina Wurzer
Von Katharina Wurzer

In der Südoststeiermark hat ein Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag ein Todesopfer gefordert. Eine Autofahrerin (61) war auf der B320 im Bezirk Schladming (Steiermark) in den Gegenverkehr geraten und mit einem Lkw-Fahrer zusammengestoßen. Dabei kam ihr Ehemann (62) ums Leben, der sich auf dem Beifahrersitz befand.

0 Kommentare

Auslöser des Unfalls gegen 16.15 Uhr im Gemeindegebiet von Mitterberg-St. Martin dürfte Sekundenschlaf gewesen sein. Durch den Zusammenprall landete der Pkw im Bereich der Straßenböschung. Der Ehemann der Autolenkerin wurde „massiv eingeklemmt“ und tödlich verletzt, wie der Bereichsfeuerwehrverband Liezen am Sonntagabend in einer Aussendung mitteilte. Die Feuerwehren St. Martin und Gröbming hätten ihn aufwendig „mit elektropneumatischem Rettungsgerät“ geborgen.

Die 61-Jährige und der Grazer Lkw-Fahrer (42) konnten sich selbstständig aus den Fahrzeugen befreien. Sie wurden erstversorgt und in das Krankenhaus Schladming geflogen. Durchgeführte Alkoholtests verliefen bei beiden negativ, wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Der Lkw-Lenker und die Autofahrerin konnten sich selbstständig aus den Fahrzeugen befreien.
Der Lkw-Lenker und die Autofahrerin konnten sich selbstständig aus den Fahrzeugen befreien.(Bild: BFV Liezen)
Der Pkw war in der Böschung neben der Straße gelandet.
Der Pkw war in der Böschung neben der Straße gelandet.(Bild: BFV Liezen)

Da sich das Unfallwrack auf einer Böschung befand, sicherten es die Einsatzkräfte mittels Seilwinden gegen das Abrutschen. Sie banden ausgetretene Betriebsmittel des Lkw, reinigten die Unfallstelle und transportierten die Fahrzeuge ab.

Die B320 wurde für mehrere Stunden teilweise beziehungsweise zeitweise auch für den gesamten Verkehr gesperrt. Örtliche Umleitungen wurden eingerichtet. Im Einsatz standen die Feuerwehren mit sechs Fahrzeugen und 35 Personen, zwei Rettungshubschrauber, das Rote Kreuz, die Straßenmeisterei, die Polizei, zwei private Bergeunternehmen und ein Bestattungsunternehmen.

Steiermark

