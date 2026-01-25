Sekundenschlaf am Steuer – Ehemann stirbt im Wrack

In der Südoststeiermark hat ein Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag ein Todesopfer gefordert. Eine Autofahrerin (61) war auf der B320 im Bezirk Schladming (Steiermark) in den Gegenverkehr geraten und mit einem Lkw-Fahrer zusammengestoßen. Dabei kam ihr Ehemann (62) ums Leben, der sich auf dem Beifahrersitz befand.