Remis zwischen Rom und Milan freut nur Inter

Milan und Rom haben im Titelrennen der italienischen Meisterschaft in der 22. Runde an Boden verloren. Die beiden Teams trennten sich am Sonntag in einem von zwei Schlagern in Italiens Hauptstadt mit 1:1.
Die Mailänder liegen somit als erster Verfolger fünf Zähler hinter dem Lokalrivalen Inter, der bereits am Freitag gegen Pisa 6:2 gewonnen hatte. Den drittplatzierten Römern fehlen neun Punkte auf den Spitzenreiter. Diesen Rückstand hat auch Napoli.
Neapel gegen Juve chancenlos
Für das Team aus Neapel gab es beim 0:3 beim Fünften Juventus Turin nichts zu holen, weshalb die „Alte Dame“ bis auf einen Punkt an Napoli heranrückte. Entscheidend waren Tore von Jonathan David (22.), Kenan Yildiz (77.) und Filip Kostic (86.).
In Rom fielen die Treffer erst nach der Pause. Der Belgier Koni De Winter (62.) besorgte per Kopf die Führung der Gäste, Lorenzo Pellegrini (74.) sicherte den Gastgebern mit einem verwandelten Elfmeter aber noch einen Punktgewinn.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.