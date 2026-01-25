Cobra-Einsatz: Mann schloss sich mit Waffe ein

In Grundlsee im steirischen Ausseerland verschanzte sich am Sonntag ein 33-jähriger Mann in seinem Haus und drohte seinen Suizid an. Die Polizei konnte ihn nach stundenlangen Verhandlungen dazu bringen, die Waffe abzugeben.
Am Sonntagnachmittag rief eine 37-jährige Frau die Polizei. Ihr Lebensgefährte (33) habe angekündigt, Suizid begehen zu wollen, und sei im Besitz einer Schusswaffe. Sie hatte das Haus bereits verlassen, als die Einsatzkräfte eintrafen.
Der Mann befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand. Wegen der Waffe wurden Spezialkräfte der Verhandlungsgruppe-Süd, der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) sowie des Einsatzkommandos Cobra hinzugezogen, heißt es von der Polizei. Auch die Rettung war vor Ort.
Waffe gesichert
Immer wieder telefonierten die Polizisten mit dem Mann. Zuerst war er nicht kooperativ, doch gegen 19.30 Uhr gelang es schließlich, ihn zu überreden. Der 33-Jährige übergab die Schusswaffe und verließ das Haus. Insgesamt waren 30 Polizisten und zehn Rettungskräfte im Einsatz.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.