Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sperren in Grundlsee

Cobra-Einsatz: Mann schloss sich mit Waffe ein

Steiermark
25.01.2026 20:03
Symbolbild
Symbolbild(Bild: P. Huber)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

In Grundlsee im steirischen Ausseerland verschanzte sich am Sonntag ein 33-jähriger Mann in seinem Haus und drohte seinen Suizid an. Die Polizei konnte ihn nach stundenlangen Verhandlungen dazu bringen, die Waffe abzugeben. 

0 Kommentare

Am Sonntagnachmittag rief eine 37-jährige Frau die Polizei. Ihr Lebensgefährte (33) habe angekündigt, Suizid begehen zu wollen, und sei im Besitz einer Schusswaffe. Sie hatte das Haus bereits verlassen, als die Einsatzkräfte eintrafen.

Der Mann befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand. Wegen der Waffe wurden Spezialkräfte der Verhandlungsgruppe-Süd, der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) sowie des Einsatzkommandos Cobra hinzugezogen, heißt es von der Polizei. Auch die Rettung war vor Ort.

Suizidgedanken?
Hier finden Sie Hilfe 
  •  Steirische Krisenhotline Psynot, Tel.: 0800 44 99 33
  •  Telefonseelsorge 142
  •  Männernotruf 0800 246 247
  •  Im Akutfall: Rettung oder Polizei 144 / 133

Waffe gesichert
Immer wieder telefonierten die Polizisten mit dem Mann. Zuerst war er nicht kooperativ, doch gegen 19.30 Uhr gelang es schließlich, ihn zu überreden. Der 33-Jährige übergab die Schusswaffe und verließ das Haus. Insgesamt waren 30 Polizisten und zehn Rettungskräfte im Einsatz.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
242.176 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
209.507 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Wirtschaft
USA fürchten einen Finanz-Hammer, den niemand will
140.792 mal gelesen
Selbst Trumps „Narrenfreiheit“ kennt Grenzen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf