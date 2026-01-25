Cobra-Einsatz: Mann schloss sich mit Waffe ein

Waffe gesichert

Immer wieder telefonierten die Polizisten mit dem Mann. Zuerst war er nicht kooperativ, doch gegen 19.30 Uhr gelang es schließlich, ihn zu überreden. Der 33-Jährige übergab die Schusswaffe und verließ das Haus. Insgesamt waren 30 Polizisten und zehn Rettungskräfte im Einsatz.