Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

ICE Hockey League

Salzburg gewinnt Hit und fixiert Play-off-Ticket

Eishockey
25.01.2026 21:00
Salzburg hat das Play-off-Ticket sicher..
Salzburg hat das Play-off-Ticket sicher..(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Red Bull Salzburg hat als zweites Team nach dem KAC das Play-off-Ticket in der ICE Hockey League sicher. Der Titelverteidiger setzte sich am Sonntag im Schlager der 43. Runde beim Tabellenführer aus Kärnten in einer packenden Partie mit 4:3 durch und rückte diesem bis auf vier Punkte nahe.

0 Kommentare

Die Salzburger haben aber mit 42 Partien eine mehr als der Leader absolviert. Die Vienna Capitals verbesserten sich mit einem 3:0-Erfolg gegen den Vierten HCB Südtirol auf Platz sieben.

Siege feierten auch die auf Position neun vorgerückten Black Wings Linz mit einem 3:2 bei Schlusslicht HC Innsbruck und der Vorletzte Pioneers Vorarlberg, der gegen den Elften VSV mit 4:1 die Oberhand behielt.

(Bild: GEPA)

Den 4296 Zuschauern in der Heidi Horten Arena wurde vor allem im ersten Drittel ein an Spannung kaum zu überbietendes Match geboten. Schon nach 43 Sekunden besorgte Philipp Wimmer die Blitzführung der Salzburger. Matthew Fraser (7./PP) gelang im Rahmen eines offenen Schlagabtausches mit einem präzisen Schuss ins lange Eck und seinem 12. Saisontor der Ausgleich, die Hausherren nutzten dabei die erste Überzahlsituation im Spiel gleich aus. Nur 27 Sekunden später machte Nicholas Petersen nach tollem Spielzug über Mathias From und Jan Mursak den KAC-Doppelschlag perfekt.

(Bild: Dominik Angerer - EC Red Bull Sa)

Salzburg-Ausgleich sieben Sekunden später
Salzburgs Antwort folgte gleich vom Bully weg, sieben Sekunden später stand es dank Brandon Coe (8.) 2:2. Wieder hatte Michael Raffl für Salzburg als Vorlagengeber geglänzt. Auch sonst ging es sehr emotional zur Sache, nach einem Raufhandel in Minute 14 mussten mit KAC-Spieler Simeon Schwinger und den Salzburgern Benjamin Nissner und Michael Raffl gleich drei Akteure auf die Strafbank. Kurz vor Ende des ersten Abschnitts konnte KAC-Tormann Sebastian Dahm einen Schuss von Peter Schneider (20./PP) erst hinter der Linie bändigen.

(Bild: GEPA)

Ein Treffer von Nash Nienhuis (36.) sorgte für klarere Verhältnisse, durch den Anschlusstreffer von Fabian Hochegger (52.) blieb es aber bis zur Schlusssirene spannend. Am vierten Auswärtssieg der Salzburger beim KAC in Folge änderte sich nichts mehr, im Head-to-Head in der laufenden Saison liegt der Meister nun mit 3:1 voran.

Salzburg hat 16 der jüngsten 18 Saisonspiele für sich entschieden, zuletzt gab es zwei Siege am Stück. Für die Klagenfurter endete eine imposante Serie, hatten sie doch zuvor in 15 Heimspielen immer gepunktet.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
243.319 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
210.429 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Wirtschaft
USA fürchten einen Finanz-Hammer, den niemand will
141.851 mal gelesen
Selbst Trumps „Narrenfreiheit“ kennt Grenzen.
Mehr Eishockey
ICE Hockey League
Salzburg gewinnt Hit und fixiert Play-off-Ticket
Krone Plus Logo
Auch Strafen folgten
Nach Bullen-Schlacht: 99ers traf Verletzungshammer
108 Strafminuten
Salzburg siegt in Graz, Caps schlagen Pustertal
Vor über 4000 Fans
Eishockey-Schlacht mit blauem Auge für 99ers
Unter Druck
Für die Eisbullen ist die Königsklasse in Gefahr

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf