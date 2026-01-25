Salzburg gewinnt Hit und fixiert Play-off-Ticket

Den 4296 Zuschauern in der Heidi Horten Arena wurde vor allem im ersten Drittel ein an Spannung kaum zu überbietendes Match geboten. Schon nach 43 Sekunden besorgte Philipp Wimmer die Blitzführung der Salzburger. Matthew Fraser (7./PP) gelang im Rahmen eines offenen Schlagabtausches mit einem präzisen Schuss ins lange Eck und seinem 12. Saisontor der Ausgleich, die Hausherren nutzten dabei die erste Überzahlsituation im Spiel gleich aus. Nur 27 Sekunden später machte Nicholas Petersen nach tollem Spielzug über Mathias From und Jan Mursak den KAC-Doppelschlag perfekt.