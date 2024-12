Seestädter kratzen die letzten Cent zusammen

Keinen Einfluss

Auf viele Ausgaben – etwa die Transferzahlungen an das Land – haben die Verantwortlichen der Städte aber keinen Einfluss. So müssen die Seestädter 10,2 Millionen Euro in den Gesundheitsfonds zahlen (8,2 Prozent mehr als noch 2024). Die Beiträge für den Sozialfonds belaufen sich auf 13 Millionen Euro (eine Steigerung von 5,3 Prozent). Und auch das städtische Personal will bezahlt sein. Vom Bund gibt es im Gegenzug weniger Geld – die Ertragsanteile sinken von 47,2 auf 46,3 Millionen Euro.