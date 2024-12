Odermatt sauer: „Das ist fast schon peinlich!“

Puchner: „Das ist ihm zum Verhängnis geworden“

„Genau das, was Odermatt in den letzten Jahren nahezu unbesiegbar gemacht hat, ist ihm in den letzten Riesenslaloms zum Verhängnis geworden“, meint ORF-Kamerafahrer Joachim Puchner im Gespräch mit dem „Blick“: „Marco fährt extreme Innenlagen, und in der Vergangenheit hat er sich in brenzligen Situationen oft über den Innenski retten können. Aber zuletzt ist ihm das nicht mehr gelungen.“