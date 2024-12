Kampfansage! Lindsey Vonn hat großes Ziel erreicht

Die 40-Jährige hatte fast sechs Jahre pausiert und für ihr Comeback bewusst die unterklassigen Rennen in Colorado gewählt. Am Samstag war die US-Amerikanerin bei zwei FIS-Sprintabfahrten mit den Rängen 24 und 27 auf die alpine Ski-Bühne zurückgekehrt. In den Super-G-Rennen am Sonntag legte sie nach, die einstige Speed-Dominatorin und Olympiasiegerin belegte die Plätze 24 und 19.