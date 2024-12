„Das Wichtigste sind Erholung und Schlaf“

Besinnlich war die Weihnachtszeit für die Eishackler noch nie. Für den Eishockeyliga-Meister ist es traditionell aber eine sehr erfolgreiche. Von den bisher 19 Spielzeiten im Oberhaus wies man nur in drei (2018, 2010 und 2004) eine negative Bilanz im Dezember auf. In dieser intensiven Zeit holen sich Raffl und Co. ihr Selbstvertrauen, wird der Grundstein für ein erfolgreiches Frühjahr gelegt. So auch in dieser Saison, die ersten drei Matches des Monats wurden gewonnen.