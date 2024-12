Festspiel der Pferde denkt schon an kommendes Jahr

Ein österreichischer Doppelsieg beendete vier Tage Amadeus Horse Indoors in Salzburg. Katharina Rhomberg sprang mit Pferd Cuma im CSI-Vier-Sterne-Grand-Prix souverän zu ihrem zweiten Sieg an diesem Wochenende. Hinter ihr klassierte sich Markus Saurugg mit Obora‘s Crunchy Nut – zweimal rot-weiß-rot ganz vorne gab es noch nie in Salzburg. „Es ist einfach unbeschreiblich. Mein Cuma hat für mich alles gegeben“, jubelte die Vorarlbergerin. Bei ihrem Lauf fieberte das Publikum in der Salzburg Arena mit, hielt vor der letzten Hürde den Atem an. Umso lauter waren in der Folge die Jubelschreie.