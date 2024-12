„Krone“-Probefahrten bringen Licht ins BAST-Dunkel

Im Süd- und Mittelburgenland ist das Burgenland Anruf Sammeltaxi, kurz BAST, längst etabliert. Seit einer Woche drehen nun auch in den Bezirken Eisenstadt-Umgebung und Neusiedl am See je fünf Wägen ihre Runden, und: Kaum jemand weiß, wer oder was ein BAST sein soll. Ratlos stehen die Menschen vor den Schildern der Haltepunkte, auf Postwurfsendungen wurde verzichtet.