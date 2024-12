Vernetzt und flexibel: Der widerstandsfähige Wald

Resilienz bezeichnet die physische Widerstandskraft beziehungsweise die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen. Was aber hat der Wald mit dem Thema Resilienz zu tun? Viel, wenn es nach Karin Müller-Vogel und Alexandra Kolbitsch geht. Die systemisch ausgebildete Waldpädagogin und die Erziehungswissenschaftlerin bringen Menschen in ihren Workshops das Thema näher. Dabei wird der Bregenzer Stadtwald erkundet. Das Programm richtet sich an alle, die ein entsprechendes Interesse haben, Schwerpunkte können nach Absprache auf die jeweilige Gruppe zugeschnitten werden. „Der Wald bietet wertvolle Lektionen in Sachen Resilienz, die sowohl auf ökologische als auch auf gesellschaftliche und individuelle Kontexte übertragbar sind“, sagt Müller-Vögel.