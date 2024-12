Was junge Menschen von Senioren lernen können

Nur selten wird darüber gesprochen, was unsere 1,8 Millionen Menschen Seniorinnen und Senioren, also alle Menschen ab einem Alter von 60 Jahren, Wertvolles in unsere Gesellschaft einbringen. Diskutiert wird vielmehr über die Überalterung, die seit Jahren auch in Österreich zu beobachten ist, und alle damit verbundenen Probleme. Gefürchtete Herausforderungen sind etwa das Kippen des Sozialvertrages oder der große Mehrbedarf bei Gesundheitsversorgung und Pflege. Schon heute macht die Altersgruppe 60plus 19,8 Prozent der Gesamtbevölkerung aus, mehr als 82.000 Personen sind sogar über 90 Jahre alt.