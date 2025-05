Kulinarischer Querkopf: Jamie Oliver feiert 50er

Die Haare ein bisschen zu wuschelig, die Zunge zu schnell, die Hände immer in Bewegung – so stand Jamie Oliver 1999 in der Küche zwischen Zitronen, Olivenöl und Geräten, die aussahen, als hätte man sie sich gerade direkt aus der WG von nebenan geliehen. In seiner BBC-Show „The Naked Chef“ schnippelte er Kräuter, zupfte Salatblätter und schob ein aufgeklapptes Hendl in den Ofen, als wäre es das Natürlichste der Welt. Dass just dieser Typ mit T-Shirt und breitem Grinsen einen Kulturwandel vollziehen würde, konnte damals keiner ahnen.