Salzburger Schwimm-Ass darf auf die WM hoffen

Über 100 Meter Brust war Luka Mladenovic noch 19 Hundertstel zu langsam. Auf 50 Meter durfte er jubeln: Das große Schwimm-Talent schwamm in London 13 Hundertstel unter dem vorgegebenen Limit. Damit darf sich der 20-Jährige berechtigte Hoffnungen auf die Weltmeisterschaft in Singapur machen. Vier Österreicher sind das Limit in dieser Disziplin bisher geschwommen, die schnellsten zwei fahren zur WM.