Auch die Deutsche Bahn spottete über „El Dorfico“

„El Dorfico“ sorgte im Vorfeld für reichlich Spott in Fußball-Deutschland. Sogar die deutsche Bahn machte in ihren sozialen Netzwerken einen Witz über das Relegationssduell zwischen dem Bundesliga-16. Heidenheim und dem Zweitliga-Dritten Elversberg. Doch das erste „Zwergenduell“ war eine große Show. Und auch das zweite am Montag verspricht Werbung für den Fußball.