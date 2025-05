Austrias Stockerlplatz hat fahlen Beigeschmack

„Wenn ich das sagen würde, was ich mir denke, hätte ich ein Problem“, war Dominik Fitz die Enttäuschung anzusehen – wie auch dem Rest der Mannschaft. Logisch, das Wechselbad der Gefühle ließ bei der Austria niemanden kalt. Wie schön, aber auch hart das Geschäft ist, bekam Violett gegen BW Linz im irren Finish zu spüren. Das späte 2:2 kostete Platz zwei samt Champions-League-Quali. In der Königsklasse wäre man in der zweiten Runde eingestiegen und hätte drei Chancen für einen Fixplatz in einer internationalen Gruppenphase gehabt. Bei einer überstandenen Runde wäre Austria mindestens in der Conference League, wo es ein Startgeld von knapp über drei Millionen Euro gibt, vertreten gewesen. Der WAC darf als Cupsieger in der Europa-League-Quali spielen – nach dem Ausrutscher zum Saisonabschluss heißt die Gegenwart in Favoriten Conference League.