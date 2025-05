Kärntnerin (103) teilt Erinnerungen an Weltkrieg

Anna Petschounig wurde am 4. April 1922 in der Kärntner Gemeinde Grafenstein geboren. Heute ist sie 103 Jahre alt und lebt nach wie vor zu Hause. An die Zeit des Zweiten Weltkrieges erinnert sie sich noch gut. Als der Konflikt im Jahr 1939 ausbrach, war Frau Petschounig bereits 17 Jahre alt.