Kaiser und Godzilla! Dieser Star ist ein Chamäleon

Dieser Luke Donald ist Golf-Ausnahmekönner und ein begabter Verkleidungskünstler! Vor dem Ryder Cup 2023 in Rom posierte Europas Kapitän als Kaiser. Auch das Outfit seiner Ehefrau Diane, der drei Töchter und von Familienhund Archie war perfekt an die italienische Hauptstadt angepasst. Zu Halloween 2024 lautete das Motto der Familie New York, wo heuer der Ryder Cup stattfindet. Donald schlüpfte in die Rolle des Godzilla. Neben ihm stachen besonders die Freiheitsstatue, der Big Apple und der Hot Dog hervor.