Wien: Zwei Frauen drohen (Ex)-Partnern mit Messern

Zwei Messerattacken binnen 30 Minuten: In Hernals und Brigittenau in Wien gerieten am Samstagabend eine Jugendliche und eine Ehefrau so heftig mit ihren (Ex-)Partnern in Streit, dass jeweils ein Messer zum Einsatz kam. Beide Vorfälle nahmen ihr Ende auf offener Straße.