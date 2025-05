Abschlussbericht fertig: Benko droht erste Anklage

Geldflüsse aus dem Schattenreich

Der Bericht belegt, dass René Benko bereits in den Jahren vor 2023 regelmäßig beachtliche Beträge von seiner Mutter Ingeborg Benko erhielt. Gelder, die ihr wiederum aus Ausschüttungen von Stiftungen wie der Laura Privatstiftung in Innsbruck oder der Ingbe Stiftung in Liechtenstein zuflossen. Pikant: Die Transfers an Benko junior erfolgten jeweils in enger zeitlicher Nähe zur Gutschrift auf dem Konto seiner Mutter. Ein Auszug: