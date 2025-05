Länderchefs wollen Abgabe auf Trinkgeld streichen

„Stimmt schon so“, heißt es landauf, landab beim Wirten. Den vielen Gastro-Mitarbeitern macht da dann aber bekanntlich noch die Österreichische Gesundheitskasse einen Strich durch die Rechnung. In allen Ländern werden Abgaben auf Trinkgeld eingehoben. In sieben Bundesländern gibt es dafür eigens festgelegte Pauschalen. Die Steiermark und Salzburg haben keine Pauschalen, hier kann Trinkgeld auch höher besteuert werden. Auch ob der Tatsache, dass immer mehr Wirtshäuser durch den akuten Personalmangel (20.000 Fachkräfte fehlen) für immer Sperrstunde haben, schrillen in der Branche längst die Alarmglocken.