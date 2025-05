Die Unabsteigbaren: So hat sich Altach gerettet

Seit der Ligareform vor der Saison 2018/19 gab es nur ein Team, das in all den Jahren in der Qualigruppe gegen den Abstieg kämpfen musste: der SCR Altach. Doch auch wenn die Vorarlberger ein paar mal schon wie die Fixabsteiger ausschauten – am Ende war ihnen der Fußballgott immer hold und andere Teams mussten an ihrer Stelle den Gang in die Zweitklassigkeit antreten. So auch in dieser Spielzeit.