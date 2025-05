NADA hält bis zu 130 deutsche Dopingfälle geheim!

Rechtliche Risiken und Datenschutz

Die NADA beruft sich dabei auf rechtliche Risiken und den Datenschutz. „Die NADA steht in der Anti-Doping-Arbeit in einem wichtigen Bereich für Transparenz, für Nachvollziehbarkeit und valide Entscheidungen ein. Allerdings beißt sich das im Moment mit dem geltenden Recht im Datenschutz“, sagte der NADA-Vorstandsvorsitzende Lars Mortstiefer. Fälle seien in der jüngeren Vergangenheit nicht selbst veröffentlicht worden, sondern erst eingeräumt worden, wenn es medial konkrete Nachfragen gab.