So würde sich Erhöhung der Grundsteuer auswirken

Am Dienstagabend mussten viele ÖVP-Mitglieder wohl zweimal hinhören. Erstmalig seit dem Beginn der Verhandlungen für die Zuckerl-Koalition schloss Kanzler Karl Nehammer Steuererhöhungen nicht mehr aus. So könnte offenbar die Grundsteuer, die seit Jahrzehnten nicht an die Inflation angepasst wurde, womöglich erhöht werden. Nehammer erwartet Gespräche dazu „in der entsprechenden Arbeitsgruppe“. Diskussionen darüber gibt es aber auch in seiner eigenen Partei.