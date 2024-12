So steht‘s um die verletzten Spieler beim KAC

Mit einem 3:1-Sieg über Asiago konnte der ersatzgeschwächte KAC am Sonntag in der ICE-Eishockey-Liga ICE mit ganz viel Kampfgeist voll punkten – mit Torjäger Mathias From fiel allerdings der nächste Crack verletzt aus. Die „Krone“ weiß, wie es um die Cracks im Klub-Lazarett steht, einer davon steht sogar überraschend wieder auf dem Eis.