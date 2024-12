„Zuckerl“-Verhandlungen: Raue Töne wegen Budget

Mikl-Leitner skeptisch gegenüber Dreier-Koalition

„Wenn wir nicht deutliche, wirksame Maßnahmen zur Wiederbelebung der Wirtschaft und strenge Strafen für Integrationsverweigerer setzen, dann braucht diese Regierung gar nicht erst anzufangen zu arbeiten“, hatte Mikl-Leitner, die in ihrem Bundesland mit der FPÖ zusammenarbeitet, den Verhandlungsteams ausgerichtet. Sie befürchtet, dass eine künftige Ampelregierung so das „Land an die Wand“ führen könnte.