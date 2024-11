Vermögenssteuer: Mikl-Leitner zieht rote Linien

SPÖ und ÖVP streiten wieder um Steuern

Wir brauchen keine neuen Steuern und Belastungen, sondern Entlastungen, so Mikl-Leitner in Anspielung auf den jüngsten Krach zwischen SPÖ und ÖVP über Vermögenssteuern. Auch der Anstieg der Energiekosten müsse gedämpft und Bürokratie-Dickicht endlich gelichtet werden. Leistung und vor allem die Vollzeit-Arbeit müsse sich wieder lohnen. Jene, die mehr arbeiten, müssen das auch auf ihrem Gehaltskonto spüren. Und wir müssen massiv in den Ausbau der Energienetze investieren und in die erneuerbare Energie, „aber diese Mammut-Aufgabe kann nicht alleine die Ostregion schultern“, bekräftigt sie die Forderung der Länder.