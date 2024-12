Mindestens drei Tote in französischem Skigebiet

Der Unfall ereignete sich am späten Sonntagnachmittag auf einer bergigen Straße in den östlichen Pyrenäen nahe der Skistation in Porté-Puymorens rund 100 Kilometer vom Fürstenstaat Andorra entfernt. Der spanische Reisebus soll nach ersten Erkenntnissen gegen einen Felsen geprallt sein und sich überschlagen haben. 47 Personen sollen an Bord gewesen sein.