Austria Lustenau trennt sich von Martin Brenner

Martin Brenner wechselte im Sommer vom VfB Hohenems an den Rhein und führte Grün-Weiß in 15 Ligaspielen sowie in drei Partien im UNIQA ÖFB-Cup als Trainer an. In der ADMIRAL 2. Liga belegt die Austria eine Runde vor der Winterpause mit 18 Zählern aus 15 Begegnungen aktuell Rang elf.