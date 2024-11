Volle Rückendeckung für Trainer Martin Brenner

Ob da einige Alarmglocken schrillen sollten oder doch lieber alles im Lot gesehen wird, liegt im Ermessen des Vereins. Die Verantwortlichen sind es, die täglich die Arbeit beurteilen müssen. Ihr Resultat fällt in dieser Hinsicht weit positiver aus als die Ergebnisse auf dem Platz. Die Zuschauer als zahlende Kunden haben diesen Einblick nicht, sie sehen nur, was auf dem Spielfeld passiert und reagieren auf ihre Weise. Beispielsweise, in dem immer weniger ins Stadion kommen.