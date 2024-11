Netanyahu droht Hisbollah wieder mit Krieg

Was genau er unter einer Verletzung des Abkommens versteht, ließ der israelische Politiker offen. Seit die Waffenruhe am Mittwochmorgen in Kraft trat, haben die intensiven gegenseitigen Angriffe aufgehört (siehe Video oben). Das israelische Militär hat aber mehrfach Zwischenfälle gemeldet und geht wegen Verstößen vereinzelt gegen Mitglieder der Hisbollah vor.