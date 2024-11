Israelische Panzer schießen auf „Verdächtige“

Israel und die proiranische Schiitenmiliz Hisbollah werfen einander eine Verletzung der Waffenruhevereinbarung im Libanon vor. Israels Militär erklärte am Donnerstag, mehrere Verdächtige, teils in Fahrzeugen, seien in Gebiete im Südlibanon vorgedrungen. Israelische Panzer waren im Einsatz und beschossen laut Medien und libanesischen Sicherheitskreisen einige Gebiete in dem Grenzstreifen.